ＪＡＺＺと一緒に大津を歩こう

＝15、16日、大津ジャズフェス＝

◇大津

「第八回大津ジャズフェスティバル」（主催＝同実行委員会）が十五、十六日、大津市中心市街地の街なかや湖岸にある公園、駅前、商店街、ホテル、船上、寺院、教会、公共施設など二日間で延べ二十二会場に約百二十組（一般公募も含む）千人が出演する。

大津ジャズフェスは、平成二十一年に第一回が開催され、今回で八回目を迎える。パンフレットを片手に、各会場を回って生演奏を無料で楽しめる。

主な出演ゲストは、森田真奈美トリオ、西村有香里カルテット、Vermilion field、纐纈歩美トリオ、TONE BASS TRIO、今西佑介セクステット、Jaja、小柳淳子OTSUスペシャルカルテット、Clap Stomp Swingin'、中山瞳Trio、高原かなカルテット、高原かな・中山瞳Duo、葭葉愛子／今井晴萌ProjectBand、Into the Night with 今井晴萌 吉川弾、小野麻美Piano Trio、市川純也など。

とくに森田真奈美トリオは、ＴＶ番組のオープニング・テーマを担当するなど多方面で活躍するジャズ・ピアニスト・森田真奈美を中心に、国内外で活動を展開するベース・Zak Croxall、ドラム・工藤明と、注目アーティストを迎えたピアノ・トリオである。

演奏が楽しめる会場は、次の通り。

▽そば處 やま喜▽大津教会▽大津別院▽大津聖マリア教会▽平井酒造▽大津祭曳山展示館前▽baar musica tio▽大津市旧大津公会堂▽京阪浜大津駅前▽スカイプラザ浜大津スタジオ１▽スカイプラザ浜大津 スタジオ２▽大津港シンボル緑地▽ビアンカ▽なぎさ公園アーカス前、琵琶湖ホテル バー桃山▽マイルストーン▽大津市民会館（大ホール）▽おまつり広場▽ＪＲ大津駅広場▽スカイプラザ浜大津響