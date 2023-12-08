10団体の発表と20年の「歩み」第24回 東近江合唱祭
■平成28年10月5日(水) 第17620号
＝８日 八日市文化芸術会館＝
◇東近江
東近江合唱連盟の「第二十四回東近江合唱祭」（後援＝県、東近江市、県教委、市教委、県合唱連盟、滋賀報知新聞社など）が、八日午後一時半から東近江市立八日市文化芸術会館で開かれる。
第一部は、東近江地域で活動するコールチェリー、五個荘れいめいコール、コスモスハーモニー、混声合唱団サンデーエコー、混声合唱団ＲＹＵＯ、スマッシュ、女性コーラス花みずき、能登川コールシャンテ、東近江男声合唱団、Ｂ―ｆｒｉｅｎｄｓの十団体が発表。
第二部は、コーラスワークショップの第二十回ふれあいの集い合唱団による二十周年記念のふれあいヒットパレード「歩み」。
入場料は、大人八百円（当日一千円）、中学生以下四百円（同五百円）。問い合わせは、東近江合唱連盟事務局（０７４８―27―１８７８ 久田）まで。
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