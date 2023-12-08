スポーツの普及・発展・振興 滋賀県の４人と３団体

＝功労者・優良団体文科相表彰＝

◇全県

地域や職域でのスポーツの健全な普及と発展に貢献し、地域のスポーツ振興に成果をあげた個人と団体を文部科学大臣が表彰する「生涯スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良団体表彰」で、滋賀県から次の四人と三団体が表彰を受ける。敬称略。

◎功労者 村山伸二77（東近江市）市サッカー協会会長、市体協理事・理事長・副会長等歴任▽小川久和65（野洲市）市バレーボール協会会長、市体協副理事長・副会長等歴任▽矢田忠男77（彦根市）市スポ少本部相談役等▽中江絹子74（大津市）市スポ少理事等

◎優良団体 コミスポようかいち▽瀬田北学区体育協会▽平野学区体育振興会