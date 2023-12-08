スポーツの普及・発展・振興 滋賀県の４人と３団体
■平成28年9月29日(木) 第17615号
＝功労者・優良団体文科相表彰＝
◇全県
地域や職域でのスポーツの健全な普及と発展に貢献し、地域のスポーツ振興に成果をあげた個人と団体を文部科学大臣が表彰する「生涯スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良団体表彰」で、滋賀県から次の四人と三団体が表彰を受ける。敬称略。
◎功労者 村山伸二77（東近江市）市サッカー協会会長、市体協理事・理事長・副会長等歴任▽小川久和65（野洲市）市バレーボール協会会長、市体協副理事長・副会長等歴任▽矢田忠男77（彦根市）市スポ少本部相談役等▽中江絹子74（大津市）市スポ少理事等
◎優良団体 コミスポようかいち▽瀬田北学区体育協会▽平野学区体育振興会
関連記事
同日のニュース
- 山中選手、１１連続防衛を報告 (湖南・甲賀 ニュース 9月29日)
- 中核医療は交通便利な駅前に (湖南・甲賀 ニュース 9月29日)
- 駅前での病院建設には反対 (湖南・甲賀 ニュース 9月29日)
- 桑山さんの「地球のステージ」世界の誰もが主人公に (東近江・湖東 ニュース 9月29日)
- パソコン教室 基本コース Ｅｘｃｅｌで住所録 (東近江・湖東 暮らし 9月29日)
- びわ湖と農林水産業「世界農業遺産」へ (東近江・湖東 ニュース 9月29日)
- スポーツの普及・発展・振興 滋賀県の４人と３団体 (全県 スポーツ 9月29日)
- 琵琶湖一周健康ウォーキング (全県 暮らし 9月29日)