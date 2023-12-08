県行政書士会が10月

＝県内各地で無料相談会＝

◇全県

滋賀県行政書士会は、十月の行政書士制度広報月間の取り組みとして、電話や対面の無料相談を行う。

この中で女性行政書士による女性のための無料相談会は十月一日午前十時から午後四時まで、滋賀県行政書士会館（大津市末広町）で行われる。

内容は、相続、遺言、成年後見、離婚、起業、その他の各種手続きなどで、予約は不要。問い合わせは同会（ ０７７―５２５―０３６０）へ。

常設で予約制の「行政テラス無料相談所」は、毎月第一木曜日、第三土曜日の午後一時半から同四時半まで、県行政書士会館で行っている。

許認可手続無料相談所は、県内七支部で開く。支部と開設日、時間、場所は次の通り。予約不要。

【大津支部】十月二十九日午前九時〜午後五時、滋賀県行政書士会館（大津市末広町）。

【湖南支部】十月二十三日午前十時〜午後四時、平和堂守山店四階楽修院（守山市梅田町）。

【甲賀支部】十月二十二日午後一時〜同四時、甲賀市水口社会福祉センター（甲賀市水口町水口）。

【湖東支部】十月十六日午後一時半〜同四時、ショッピングプラザアピア（東近江市八日市浜野町）。

【彦根支部】十月十四日午後一時〜同三時、彦根市役所（彦根市元町）▽十月二十一日午後一時〜同三時、甲良町役場（甲良町在士）。

【湖北支部】十月十五日午後一時〜同四時、長浜サンパレス（長浜市八幡中山町）。

【高島支部】十月十二日午後一時半〜同四時半、新旭公民館（高島市新旭町旭一丁目）。

