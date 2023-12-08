県労働委 相談会開催

＝県内4会場＝

◇全県

県労働委員会は、十月の個別労働関係紛争処理制度周知月間にあわせて、労使関係のトラブルに関する労働相談会を県内四会場で開催する。

県労働委員会は、当事者間では解決困難となった労働組合・労働者と使用者との紛争を解決し、健全な労使関係を形成するため支援する専門的な機関。

相談会では、委員会の公益委員（弁護士ら）、労働者委員（労働組合役員）、使用者委員（企業役員）の三者が一組となって相談に応じる。

開催日と会場は、▽十月二日午後一時〜同四時＝県消費生活センター（彦根市）、▽同十一日午後一時〜同四時＝県庁東館五階の県労働委員会（大津市）、▽同十六日午後一時〜同四時＝県男女共同参画センター（近江八幡市）、▽同二十五日午後一時〜同八時＝フェリエ南草津内の市民交流プラザ五階小会議室（草津市）、▽同二十八日午後二時四十五分〜同五時十分＝県労働委員会（県庁東館五階）

無料。事前申し込みが必要。相談希望日の前日の午後五時までに県労働委員会（ＴＥＬ０７７―５２８―４４７３）へ。







